Як отримати європейську освіту за 1000 євро?

Корпорація “Українсько-Польський центр академічних обмінів”, яка допомагає українцям отримати європейську освіту в сусідній Польщі, була створена менше року тому. Але за цей час все більше наших молодих співвітчизників, дізнавшись про особливості польської освітньої системи, серйозно замислюються про подальше навчання в університетах Польської Республіки. Що потрібно українському абітурієнту аби вступити до ВНЗ Польщі і які на нього чекають перспективи?

Про університетську географію і пільги

Вже близько сотні українських хлопців та дівчат, скориставшись послугами “Українсько-Польського центру академічних обмінів”, сьогодні здобувають вищу освіту у ВНЗ Польщі. Відразу Корпорація почала працювати з університетами міста Ополє, Сілезія. Специфічний регіон, де 50% німецького населення. В Ополє майже відсутня промисловість, а кожна третя будівля у місті належить університету. На 120 тисяч населення міста – 40 тисяч студентів. Одним словом – величезне студмістечко.

– Опольський університет першим прийняв наших студентів на спеціальність “міжнародні відносини” за цінами, за якими навчаються польські студенти, – розповідає голова правління Корпорації “Українсько-польський центр академічних обмінів” Олексій Москаленко. – Якщо традиційно, за указом міністра освіти Польщі, мінімальна ціна за контрактом для іноземців у Польщі, в тому числі і для українців, складає 2 200 євро за рік, то нам цю суму вдалося знизити до 1 000 євро. Також нам пішли на зустріч і зробили максимально низькими ставки для українських студентів Вища школа адміністрації і управління і Вища банкова школа – одна з найбільших мереж комерційної освіти Польщі, яка має серйозні партнерські відносини більше, ніж з 5000 підприємств, банків і фінансових структур. І ці структури, до речі, мають свої представництва в Україні.

Корпорація також налагодила співпрацю з Сілезьким університетом у Катовицях (інша назва – Шльонський). Це другий за кількістю студентів польський ВНЗ, в якому навчається понад 40 тисяч поляків і іноземців. Успішно пройшли переговори у Лодзі, зокрема з Політехнікою, яка входить у трійку провідних технічних університетів Польщі, а також у Ченстахові, в університеті Яна Длугоша. “Українсько-Польський центр академічних обмінів” налагодив партнерські відносини з організацією “Study in Poland”, яка об’єднує більше 40 провідних університетів Польщі, в тому числі Варшавський і Ягелонський. Всі ці виші пропонують для українців цікаві проекти, в рамках яких студенти не тільки можуть приїхати у Польщу на навчання, а також на короткотермінові програми, практику, стажування, у мовні літні школи і т. д.

– Цього року до наших програм проявили цікавість студенти з Ровенської, Хмельницької, Житомирської і Вінницької областей, – зазначає пан Москаленко. – Багато бажаючих, як не дивно, з Закарпаття. Там поряд Угорщина і Словаччина, але Польща для них представляє великий інтерес.

Підеш на червоне світло – втратиш 100 євро При вступі до університетів Польщі юні українці можуть стикнутися з двома проблемами. Перша – якщо абітурієнту на момент вступу не виповнилося 18 (бо за Польським законодавством неповнолітні не можуть вступати до вишів). Друга – мовний бар’єр.

Але вирішити всі ці питання доволі не складно. Було б бажання.

– Підготовку з польської мови ми здійснюємо за допомогою партнерів – філологічних факультетів Шльонського університету і університету Яна Длугоша, – розповідає Олексій Москаленко. – Ми обговорювали таку можливість, щоб їхні магістри проходили педагогічну мовну практику в Україні і як волонтери викладали англійську, польську, німецьку для майбутніх студентів польських вузів. А після цього ці вузи проводили офіційну сертифікацію наших майбутніх студентів, щоби вони вже не складали ніяких екзаменів. Бо за польським законодавством, абітурієнти обов’язково при вступі повинні складати державний іспит на знання польської мови.

Як розповідають у Корпорації, досвід перших сесій показав, що всі студенти успішно зимову сесію здали і жодних мовних проблем у них не виникло. Один український студент навіть отримав грант і тепер навчатиметься у Брюсселі при Європарламенті. Ще два отримали стипендію по 1,5 тисячі євро за успішне навчання. Зараз розглядається питання, щоби кращі українські студенти могли навчатися семестр у Ягелонському університеті – одному з найстаріших і найпрестижніших ВНЗ Польщі.

До речі, всі польські університети, з якими співпрацює Корпорація, пішли на те, щоб у свої навчальні плани внести компонент, обов’язковий для нашого Міносвіти для подальшої нострифікації дипломів. Тобто нашим студентам у Польщі читатимуть українську мову, історію та решту предметів за списком. Це зроблено вперше.

Щодо неповноліття. Цю проблему теж вдалося вирішити. Для неповнолітніх студентів Корпорація забезпечує офіційного опікуна – педагога з психологічною освітою.

А опікати наших студентів у Польщі на перших порах дійсно треба. Вони можуть піти на червоне світло через дорогу, як зазвичай буває у нас, і “неочікувано” втратити 100 євро. А якщо неповнолітній вип’є пляшку пива – його взагалі можуть депортувати.

– Коли у Польщі були вибори, прийшов наш студент і просто взяв зі стола прапорець, – зазначає Глава “Українсько-Польського центру академічних обмінів”. – Думав, як у нас – роздають ці прапорці. Так його затримала поліція. Довелося терміново вирішувати це питання.

До речі, студент першого, другого чи третього року навчання в Україні, також може перевестися до польського університету. Для цього треба тільки скласти академрізницю і вивчити польську. Бакалаври можуть вступити на магістратуру, причому вибрати будь-яку спеціальність. Тобто якщо у нас закінчити бакалаврат на філології, то можна вступити до Польщі на магістерку на міжнародні відносини чи фінанси. І отримати ще одну професію. Щоправда, нашим Міносвіти такий диплом не визнаватиметься...

Сумарна вартість навчання і проживання у Польщі, як запевняють у Корпорації, менше, ніж середня вартість такого навчання у Києві.

Працевлаштуватися допоможе Фірташ

Звісно, батьки і цілеспрямовані абітурієнти цікавляться подальшим працевлаштуванням після закінчення навчання у Польщі. Підготовка студентів за двома стандартами – Європи і України – робить їх більш привабливими для компаній, які працюють на території України і які пов’язані з міжнародним капіталом і бізнесом.

– Це питання ми обговорювали і з Федерацією працедавців України, паном Фірташем, – розповідає Олексій Москаленко. – Підписали з ФПУ договір про взаємодію. Ця організація об’єднує велику кількість провідних підприємств, туристичних і бізнес компаній. Тільки кількість співробітників у цих компаніях, за даними ФПУ, більше 7 мільйонів осіб. Питання кадрового резерву – важливе для них питання.

За даними Держкомстату за минулий рік, на території України тільки польських підприємств працює більше 1200. Тому застосувати свої навички випускникам вишів є де, при бажанні.

Студенти в Польщі також можуть підробляти і частково компенсувати свої витрати. У кожному університеті є спеціальне бюро кар’єри, яке допомагає працевлаштовуватися під час навчання і сприяє працевлаштуванню по закінченню університету.

– Наш інтерес, щоб отримавши якісну освіту наші студенти повернулися в Україну, – наголошує пан Москаленко. – Ми також піднімаємо питання, щоб підприємства могли проводити Олімпіади, конкурсні відбори кращих студентів і фінансувати навчання переможців, щоб це вже була цільова програма підготовки. Таким чином у студента з’являється стипендія, безкоштовне навчання і гарантоване працевлаштування по закінченню.

PS Українські абітурієнти та їхні батьки зможуть на власні очі побачити та оцінити умови та перспективи навчання Європі, познайомитись з навчальною програмою, керівництвом і викладачами вищих навчальних закладів, умовами проживання, харчування, інфраструктурою, а також поспілкуватися зі студентами-українцями, які вступали до польських ВНЗ за програмою Корпорації “Українсько-Польський центр академічних обмінів”. В квітні і травні 2011 року відбудуться екскурсії до Польщі, в рамках яких всі зацікавлені українці відвідують Варшаву, Лодзь, Хожув, Катовіце, Ополє. Окрім відвідування вишів, учасники екскурсії також матимуть можливість ознайомитися з місцевими видатними пам’ятками. Детальніше про умови поїздки можна дізнатися на офіційному сайті Корпорації “Українсько-польський центр академічних обмінів”.

Любов Ліщина