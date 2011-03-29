У Росії ініціюють будівництво при ВНЗ поселень для молодих вчених
Медведєв вже одобрив ідею
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підтримав ідею створення поселень для молодих вчених при вищих навчальних закладах, повідомляють РИА Новости.
У ході спілкування Д.МЕДВЕДЄВА з викладачами та студентами інженерно-технічних вузів один з учасників виступив з ініціативою створення поселень в районі автомобільної доступності від вузів.
Президент підтримав пропозицію, зазначивши, що "ідея непогана". Однак, за його словами, це питання має вирішуватися на регіональному рівні, оскільки у міністерства освіти немає земель, необхідних для реалізації подібного проекту.
"Потрібно створити спеціальну програму, можна було б по всій країні запустити цю тему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
При цьому він зазначив, що необхідно встановити і ряд обмежень, "щоб не вийшло так, що цю землю будемо роздавати, а молоді викладачі її будуть продавати".