У Росії ініціюють будівництво при ВНЗ поселень для молодих вчених

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підтримав ідею створення поселень для молодих вчених при вищих навчальних закладах, повідомляють РИА Новости.

У ході спілкування Д.МЕДВЕДЄВА з викладачами та студентами інженерно-технічних вузів один з учасників виступив з ініціативою створення поселень в районі автомобільної доступності від вузів.

Президент підтримав пропозицію, зазначивши, що "ідея непогана". Однак, за його словами, це питання має вирішуватися на регіональному рівні, оскільки у міністерства освіти немає земель, необхідних для реалізації подібного проекту.

"Потрібно створити спеціальну програму, можна було б по всій країні запустити цю тему", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, що необхідно встановити і ряд обмежень, "щоб не вийшло так, що цю землю будемо роздавати, а молоді викладачі її будуть продавати".