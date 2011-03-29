На Закарпатті хочуть відкрити Футбольну академію

Влада Закарпатської області запропонувала футбольному клубу «Шахтар» спорудити у регіоні футбольну академію, повідомили УНІАН у прес-центрі облдержадміністрації.

Як ідеться у повідомленні, голова ОДА Олександр ЛЕДИДА звернувся до керівництва клубу «Шахтар» з пропозицією розмістити на території Закарпаття дитячу футбольну академію, й обласна влада готова всіляко сприяти її будівництву і діяльності.

Реалізація проекту, за словами О.ЛЕДИДИ, дозволить підняти рівень розвитку дитячого футболу, а також допоможе залучити в регіон значні інвестиції.

Закарпатська влада заявила про готовність виділити земельну ділянку під будівництво академії, сприяти у виготовленні документації та у вирішенні поточних питань, пов’язаних з будівництвом.

За інформацією прес-центру ОДА, раніше ФК «Шахтар» висловив намір звести сучасну футбольну школу у Львові, “проте через внутрішньополітичні чвари львівська влада відмовилася від спорудження футбольної академії на території міста. Тамтешні депутати відмовились виділяти землю, незважаючи на те, що вже почалась підготовка документації... На цей проект ФК «Шахтар» планував витратити понад 10 мільйонів доларів”.

На сьогодні донецький «Шахтар» має сім дитячих академій, де навчаються близько тисячі дітей, - чотири в Донецьку і по одній у Кривому Розі, Маріуполі та Єнакієвому.