Пройти зовнішнє тестування у 2011 році хочуть 254 тис. абітурієнтів

За оперативними даними, загальна кількість учасників, що зареєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2011 році, становила 254,061 тис. осіб.

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на прес-службу Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

За прогнозними даними, найбільша кількість тестувань буде проведена з української мови і літератури - 247,896 тис., історії України - 184,215 тис. і математики - 163,490 тис.

Крім того, п`ять предметів для проходження тестів обрали 75,270 тис. осіб, чотири - 76,786 тис., три - 77,995 тис., два - 20,114 тис., один - 3,896 тис.

При реєстрації всі особи, які виявили бажання взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2011 року, мали можливість обрати мову, якою вони хочуть здавати тести, окрім тестів з української мові і літератури, російської і іноземних мов – англійської, німецької, французької, іспанської.

Так, наприклад, тест з математики російською мовою здаватимуть 29,784 тис. абітурієнтів, угорською - 260, румунською - 155, молдавською - 149, польською - 6, кримською - 1.

За даними УЦОЯО, найбільша кількість майбутніх абітурієнтів зареєстрована у пунктах реєстрації у Дніпропетровській і Запорізькій областях (зона обслуговування Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти) - 17 тис. 880, Полтавській, Сумській, Харківській областях (зона обслуговування Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти) 14 тис. 291, у місті Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській областях (зона обслуговування Київського регіонального центру оцінювання якості освіти) - 13 тис. 503.

Остаточні підсумки проведення реєстраційної кампанії для участі у ЗНО-2011 будуть оголошені 14 квітня.