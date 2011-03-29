В університеті Шевченка акцію студентів вважають провокацією

Запланована на сьогодні акція незалежної студентської профспілки "Пряма дія" щодо подорожчання гуртожитків Київського національного університету імені Тараса Шевченка носить провокаційний характер і має на меті дестабілізувати ситуацію у студентському середовищі, ускладнити процес перемовин ректорату з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і представниками студентства. Про це йдеться у заяві керівництва вишу, розміщеній на офіційному сайті університету.

"Оскільки профспілка «Пряма дія» подає перекручені факти з приводу підвищення вартості проживання у гуртожитку, повідомляємо достовірну інформацію у неспотворенному вигляді", - роз`яснюють у листі.

Зокрема там зазначають, що перерахунок вартості проживання у гуртожитках відбувається відповідно до наказу № 736/902/758 від 23.07.2010 р. 3-х міністерств – освіти, фінансів та економіки.

"Цього місяця у нашому університеті діють ще попередні тарифи оплати за гуртожиток (до речі, найнижчі у Києві). Внаслідок спільних дій МОН і Спілки ректорів ВНЗ України 25 березня цього року прийнято рішення про обмеження ціни проживання 40% від базової стипендії. Для роз’яснення реальної ситуації з розрахунком плати за гуртожитки в університеті двічі (16 лютого та 11 березня) проводились зустрічі студентського активу з проректорами та керівниками фінансово-економічних служб ректорату", - сказано у заяві.

Там також підкреслюється, що ректорат з метою створення належних умов для заощадження студентами комунальних витрат і, як наслідок, зниження ціни проживання, вживає заходів по встановленню в усіх без винятку гуртожитках лічильників електроенергії, теплої і холодної води.

"Керівництво вишу спільно з органами студентського самоврядування розробляє й інші заходи зі зменшення фінансового навантаження на студентів та їх батьків, зокрема: оптимізація штатного розпису студмістечка , використання альтернативних джерел енергії, ремонт комунікацій, впровадження студентського самообслуговування", - додають у листі.

Нагадаємо, сьогодні (29 березня) о 15:00 студенти КНУ ім. Шевченка рушать ходою від ст. м. “Льва Толстого” до Червоного корпусу, аби висловити ставлення до збільшення плати за проживання у гуртожитках у 2,5 рази. Активісти незалежної студентської профспілки “Пряма дія” повідомляють, що адміністрація вишу різними засобами намагається зірвати виступ студентів - зі студентами проводяться бесіди, їх залякують, дезінформують. Придушенням студентського руху КНУ ім. Шевченка займатиметься не лише адміністрація, але й політичні провокатори. Про це напередодні акції проти подорожчання гуртожитків заявили у студентській профспілці.

„Залякування студентів не спрацювало. Тепер керівники вузу сподіваються на дискредитацію протесту, – розповідають активісти. – Надійшла інформація, що ультраправа партія „Свобода” хоче прийти на акцію, щоб політизувати її. Не виключено, що партійці застосують насильство до всіх, хто висловиться проти їхньої присутності, як це було на акції 28 лютого біля Верховної Ради”.