У Києві проходить олімпіада з російської мови та літератури

Учора , 27 березня, у Києві відбулася церемонія відкриття Першої Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури.

Як повідомляє сайт Міністерства освіти і науки, молоді і спорту, 87 найкращих знавців російської мови за результатами районних та обласних олімпіад зібралися в столиці для проходження Четвертого етапу Першої Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та літератури.

В урочистій церемонії відкриття олімпіади у приміщенні Київського університету імені Бориса Грінченка взяли участь заступник Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Петро КУЛІКОВ, начальник Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації Віра ГОРЮНОВА, голова журі олімпіади професор Людмила КУДРЯВЦЕВА, а також представники Посольства Російської Федерації в Україні та Міжнародного фонду «Русский мир».