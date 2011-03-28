Оприлюднено наказ про плату за проживання в студгуртожитку

Як інформує офіційний веб-портал Міністерства освіти і науки, молоді і спорту, сьогодні підписано спільний наказ щодо встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності.

Відповідно до цього документу, МОНМС, Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я встановлено, що граничний розмір плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності з урахуванням ПДВ, встановленого згідно з законодавством, виходячи з нормативу 6 кв. м житлової площі (для новозбудованих гуртожитків - 8 кв. м житлової площі), не може перевищувати:

для студентів, абітурієнтів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації – 40% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

для клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів – 40% їх академічної стипендії;

для курсантів вищих навчальних закладі цивільної авіації, морського і річкового транспорту, Севастопольського національного інституту ядерної енергії та промисловості (далі - курсанти), які отримують безкоштовне харчування, – 20% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації;

студентам індустріально-педагогічних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, – 20% розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, а тим особам, які забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, – 30% мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації.

Згідно з наказом, студенти, курсанти, абітурієнти вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи з їх числа, а також студенти і курсанти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків, забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

Як зазначається в повідомленні Міністерства освіти, конкретний розмір плати за проживання в гуртожитках встановлюється керівником вищого навчального закладу і розраховується відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами.

З текстом наказу від 28 березня N 284/423/173 «Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності» можна ознайомитися у рубриці «Законодавство» на сайті МОНМС.