У Великобританії обрали книгу з найкурйознішою назвою

Журнал The Bookseller назвав лауреата премії The Diagram, яку щорічно присуджують за найкурйознішу назву книги.

Як пише Лента.Ру, про це повідомляє The Guardian.

Так, лауреатом 2010 року став латвійський математик Дайна ТАЙМІНА, що працює в даний час в Корнуельському університеті.

Її книга "В`язальні пригоди з гіперболічними площинами" (Crocheting Adventures with Hyperbolic Planes) перемогла таких конкурентів, як "Ложки Третього рейху (колекціонерам)", "Чихуахуа - що це за боб?", "Управління смертоносною поведінкою автономних роботів" та "Запізнілі роздуми мисливця на хробаків ". Представник The Bookseller Хоас БЕНТ заявив The Guardian, що очікує від Д.ТАЙМІНИ ще творів у дусі "Вишивання хрестиком з теорією суперструн" (Cross-stitching String Theory) та "Робота з войлоком у феноменології" (Felting Feats with Phenomenology).

Незважаючи на дивну назву книга є чудовим прикладом роботи з візуалізації математичних об`єктів. Так, Д.ТАЙМІНА використовує в`язання гачком, щоб створювати двовимірні поверхні з постійною негативною гауссовою кривизною, що є моделями геометрії Лобачевського (гіперболічної геометрії - звідси й назва).

Переможець визначався за результатами голосування на сайті. У минулому році премію отримала книга під назвою "Перспективи 60-мілліграммових упаковок для сиру на 2009-2014 роки".