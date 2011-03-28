У Хмельницькому стартував конкурс "Директива майбутнього"

Стартував Хмельницький обласний патріотичний конкурс комп’ютерних проектів "Директива майбутнього" на тему: "Хмельниччина - територія майбутнього".

Як повідомляє Освітній портал, організаторами данного заходу є Хмельницький обласний осередок ВМГО "Студентська республіка" та управління освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації. До організаційної підтримки залучається Факультет прикладної математики та комп’ютерних технологій Хмельницького національного університету.

До участі запрошуються три окремі категорії молоді: школярі 7-9 класів шкіл Хмельницької області;

школярі 10-11 класів, учні професійно-технічних закладів та студенти навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації; студенти та аспіранти вищих навчальних закладів області ІІІ-ІV рівня акредитації.

Передбачено визначити на конкурсі переможців у п’яти номінаціях: "Найкращий веб-проект"; "Найкращий навчальний проект"; "Найкращий ігровий проект"; "Найкращий презентаційний проект" та "Найкращий позаконкурсний проект".

Терміни проведення конкурсу: 14 березня - 14 квітня 2011 року - на рівні навчальних закладів.

14 квітня - 9 травня 2011 року - обласний етап конкурсу.

Дата можливого проведення захисту проектів та нагородження учасників - орієнтовно у травні.