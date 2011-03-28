Близнюк впевнений, що в питанні закриття шкіл розбирається краще

Губернатор Донецької області Анатолій БЛИЗНЮК переконаний: незважаючи на заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про закриття на Донеччині тільки 4 шкіл, кількість навчальних закладів, які підлягають оптимізації, будуть визначати місцева влада

Як пише інтернет-портал “Комментарии:”, про це голова Донецької ОДА заявив у ході прес-конференції в понеділок. За словами А.БЛИЗНЮКА, рішення про закриття шкіл будуть приймати громади міст і районів самостійно.

«АЗАРОВ - прем`єр-міністр. Якщо ви (журналісти - ред.) хочете, щоб він знав, у кого в Бердичеві в будинку № 15 болить живіт, це неправильно. Він прем`єр-міністр, його завдання - бачити проблематику країни і вирішувати проблематику країни, тому завдання місцевого самоврядування, і Миколи Янович так сказав, - визначити в інтересах громади, які школи для забезпечення кращого життя громади, треба закривати », - підкреслив губернатор.

Разом з тим глава Донецької ОДА уточнив: уряд не визначив конкретною програмою кількість шкіл на Донеччині, які потрібно закрити.

«Програми як такої, які школи закривати, коли і куди переносити, немає ні на рівні уряду, ні на рівні області. Якщо громада приймає рішення закривати, значить їй на місці видніше », - заявив А.БЛИЗНЮК.

Нагадаємо, в Донецькій області в 2011 р. планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл.

За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів буде відбуватися згідно з розробленою «Регіональної дорожньої карти по оптимізації мережі бюджетних установ та видатків місцевих бюджетів на їх утримання».