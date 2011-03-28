В Києві пройде акція проти подорожчання студгуртожитків

Завтра, 29 березня, в Києві пройде акція проти подорожчання гуртожитків КНУ ім. Шевченка.

Як повідомляє Незалежна студентська профспілка “Пряма дія”, гуртожитки КНУ дорожчають вдруге за півтора року. За даними профспілки, ціни підвищують в 2,5 рази.

“Університет витрачає 800 тисяч гривень на пожежну систему. Але ж вона не працює! Чиновники виділяють більше 15 мільйонів гривень на амортизацію та сантехніку. Мабуть, саме тому у нас розвалені туалети. Мільйони на ремонт м’яких меблів? Це вже зовсім смішно! Якщо підвищення і справді необхідне, то ми маємо знати хоча б за що платимо. Бо реальна вартість проживання старанно приховується”, - говориться в повідомленні Прямої дії.

Наразі профспілковими активістами зібрано понад 1 тис. підписів проти підвищення цін на гуртожитки. Проти цього вже висловились учасники загальної сходки мешканців студмістечка.

“Всі ми можемо покладатись лише на самих себе. На нашу з вами солідарність. Краще один раз вийти на акцію протесту, ніж роками платити непомірні суми”, - зазначають організатори акції.

Зібр учасників протесту – 15.00, пл. Льва Толстого (біля макдональдсу).