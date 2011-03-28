У Каховці готуватимуть фахівців з зеленого туризму
У Міжобласному центрі професійно-технічної освіти
Державна служба зайнятості планує побудувати в Каховці Херсонської області міжобласний центр професійно-технічної освіти.
Передбачається, що в цьому центрі щороку зможуть навчатися близько трьох тисяч жителів Херсонської, Миколаївської і Запорізької областей, повідомили УНІАН у прес-службі мерії Каховки.
У центрі планується вести підготовку фахівців з 20-ти спеціальностей, здебільшого сільськогосподарського спрямування.
Ще одним напрямком центру стане підготовка кадрів у сфері курортно-рекреаційної діяльності, зокрема - зеленого туризму.
Комплекс з навчальною базою і гуртожитком на площі в 10 га планується збудувати до 2015 року. Попередня вартість проекту - 180 млн. грн.
Аналогічний центр вже збудований в Одесі.