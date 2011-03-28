В Україні з'явиться система інклюзивної освіти по-кримськи

У Криму створять кафедру інклюзивної педагогіки, повідомили УНІАН у прес-службі Ради міністрів АРК з посиланням на Міністерство освіти і науки, молоді і спорту автономії.

«Сьогодні питання створення кафедри інклюзивної педагогіки як ніколи актуальне, причому її організація має носити не теоретичне, а науково-практичне призначення. Тому прийняте рішення про створення такої кафедри в Кримському республіканському інституті післядипломної педагогічної освіти», - йдеться в повідомленні.

Функціонувати кафедра буде на базі навчально-виховного комплексу «Школа-ліцей» №3 ім. Макаренка в Сімферополі.

«Цей навчальний заклад є унікальною експериментальною базою для навчання дітей з обмеженими можливостями за загальноосвітньою програмою. Таким чином, ми об`єднуємо теорію і практику інклюзивної освіти. Що ж таке інклюзія? Це доступність загальної освіти для всіх дітей, зокрема з особливими потребами та обмеженими можливостями. Така форма навчання найбільш розвинена в Канаді і США, але ми не збираємося під кальку копіювати їх розробки. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту автономії створює систему інклюзивної освіти по-кримськи. Наша мета – кожна дитина, незалежно від її можливостей, має здобути в школі і вузі доступну і якісну освіту, а не почуватися ущемленою в елементарних правах», - сказала міністр освіти і науки, молоді і спорту АРК Віталіна ДЗОЗ, коментуючи створення кафедри інклюзивної освіти.

Відкриття кафедри здійснюється в рамках реалізації Програми розвитку освіти в Криму на 2011–2015 рр.