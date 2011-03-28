Батьки учнів шкіл Макіївки обіцяють стукати, кричати і мітингувати

У Макіївці Донецької області батьки учнів шкіл, що закриваються, обурені байдужістю міської влади до долі їхніх дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, батьки загальноосвітніх шкіл №3 і №27 провели біля будівлі Макіївської міськради мітинг, вимагаючи не закривати школи і не позбавляти їхнього селища «цього єдиного на сьогодні центру культури і розвитку дітей».

«Ми вийшли з плакатами: «Діти-це майбутнє!», «Влада міста слабка, вибравши собі в супротивники матерів та дітей», «Не дамо закрити школи!, - підкреслили організатори акції, - Ми вимагаємо від влади відповісти, чому вони утискають права наших дітей на якісну освіту, відбираючи у них школи, позбавляючи багатьох по суті другого дому. Але ніхто до мітингуючих навіть не вийшов».

Учасники мітингу поскаржилися, що зараз навіть на підприємства, де вони працюють, прийшла негласна директива з мерії не відпускати їх ні на які мітинги і збори, не давати безкоштовні відпустки і відгули.

«Вже йде тиск по підприємствах, де працюють батьки учнів шкіл, що закриваються. Батьків не відпускають ні в безкоштовні відпустки, ні у відгули, щоб вони не потрапили ні на який мітинг, чи якісь збори», - зазначили батьки.

При цьому вони підкреслюють, що керівники підприємств не приховують дійсну причину відмови, пояснюючи тим, що діють, «згідно вказівок зверху».

«Дуже складно зараз зібрати всіх батьків. Ось на мітинг збиралися б більше людей удвічі, але їх не відпустили з роботи... Не відпускають і все», - констатували батьки.

Вони вкотре акцентували, що воліли б від міської влади почути, в яку суму виллється ця ощадливість при закритті шкіл.

«Ми вже написали листи і мерові, і губернатору, і Президентові, і депутатам різних рівнів... Нам не зрозуміла така ощадливість, коли школу утримуємо ми, батьки... Вони тільки платять вчителям зарплату, оплачують вугілля і світло, все інше йде за наш рахунок», - заявили учасники акції протесту.

«Деякі батьки плачуть, звичайно, від безсилля, від того, що, стикаючись із стіною нерозуміння, опускаються руки. Однак, діти вже ходять, збирають підписи по всьому селищу за те, щоб не закривати школу.. Ми маємо намір діяти далі, писати, стукати, кричати, мітингувати! Ми повинні відстояти школи для наших дітей», - повідомили учасники мітингу.

Довідка УНІАН. Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл.

За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття учбових закладів відбуватиметься згідно розробленої «Регіональної дорожньої карти по оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їхнє утримання».

У місті Макіївці влада заявила, що має намір закрити 8 загальноосвітніх шкіл.