Як українська і польська молодь діалог налагоджували

Корпорація “Українсько-Польський центр академічних обмінів” вирішила не обмежуватися навчанням наших юних співвітчизників у Польщі, і посприяти налагодженню діалогу між українською і польською молоддю.

Для початку організували у Центрі відео-конференцію. Україну на ній представляли лідери студентських і молодіжних організацій (Всеукраїнська асамблея молоді, Покоління Майдану, Молодіжний націоналістичний конгрес, Студентська республіка, Європейська молодь України, Молодий європейський рух, Мистецька платформа, Християнсько-демократичний союз молоді, Спілка молодих політологів України, Українська асоціація студентського самоврядування і Фундація регіональних ініціатив), а Польщу – студенти Опольського університету.

Українці почали з наболілого.

– У нас цього року проводяться специфічні реформи в галузі освіти. Піднімають плату за навчання, скорочують автономію. Як там у вас зі студентською автономією? – запитав польських колег активіст Молодіжного націоналістичного конгресу Сергій Пархоменко

Поляків питання трохи спантеличило. Воно і не дивно. Адже автономія в Європі – поняття не ефемерне. Студенти вільні у виборі багатьох навчальних дисциплін, вони активно користуються правом мобільності, передбаченої Болонським процесом, і навчаються по семестру чи більше у будь-яких європейських вишах. Вплив студентів на академічний сенат досить великий. І жодне важливе рішення не ухвалюється без врахування думки студентства.

Польська молодь в свою чергу поцікавилися, яка в українців ситуація зі студентськими медіа.

– Останнім часом розвиток студентських ЗМІ набирає обертів. Все частіше як у регіональних, так і столичних вузах з’являються студентське радіо і телебачення, вже не кажучи про газети, – розповідали студенти.

– А якою технікою користуєтесь? – уточнили поляки.

– Китайською, – жартували наші.

Окремою темою було Євро-2012.

Українська молодь цікавилися, як у Польщі готують волонтерів. Виявляється, все тільки починається. За підготовку до фіналу турніру, в тому числі і в частині волонтерів, у сусідній Польщі відповідає спеціально створена структура під назвою PL2012. Але відбір волонтерів тільки власне планують розпочати.

– А як у вас відбувається підготовка до Євро? – поставили зустрічне питання вихованці Опольського університету.

– У нас готуються на місцях, у містах, які прийматимуть Євро-2012: Києві, Донецьку, Львові і Харкову, – лаконічно відповіли українці.

Від Євро-2012 перейшли до євроінтеграції.

– Польща відома як адвокат України в ЄС, вона підтримує членство нашої країни в Євросоюзі. Чи готові ви, як представники молоді, сприяти євроінтеграції України? – прямо запитали студенти.

Польська молодь лобіювати евроінтереси українців не проти.

Представник ФРІ Антон Делікатний запитав про умови вступу у польські виші.

Всі випускники шкіл Польщі складають матуру (типу нашого ЗНО) і за її результатами вступають до ВНЗ. Чим вище бал – тим більше шансів вступити до бажаного ВНЗ. Також додаються атестати зрілості. І якщо ви обрали філологію чи якусь мистецьку спеціальність – доведеться проходити співбесіду.

– Тобто вступних іспитів як таких нема? – уточнив Антон.

– Немає, – одноголосно запевнили наші європейські сусіди.

Студентські лідери були приємно здивовані, дізнавшись, що у всіх державних вишах Польщі навчання на денній формі безкоштовне. Платять поляки тільки у приватних вузах чи навчаючись на заочному відділені.

– А чи може змінюватися вартість контракту протягом навчання, скажімо, на рівень інфляції чи з врахуванням інших показників? – не випадково уточнили представники українського студентства, адже нова редакція міністерського законопроекту про вищу освіту в Україні дозволяє кожного року збільшувати ціну навчання.

– Ні, не може, – однозначно запевнили поляки.

У молоді було ще багато запитань одне до одного. Але навіть передові технології не замінять живого спілкування. Знаючи цю просту істину, Корпорація “Українсько-Польський центр академічних обмінів” вирішила запросити польських студентів до Києва в гості і ознайомитися з освітньою системою України, та й у цілому з Україною, на власні очі. Тож вже 6 квітня юні делегати з Польської Республіки відвідають Київ і тоді вже разом з українськими колегами активно обговорять і підготовку до Євро із залученням волонтерів, і освітні програми в Польщі та ЄС для українців, і працевлаштування випускників ВНЗ, і наукову діяльність, і співпрацю молоді з органами влади, і мобільність європейського студента.

Любов Ліщина