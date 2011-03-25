У Києві обговорили майбутнє наукової освіти в Україні

У Києві представники українських та європейських вишів говорили про запровадження ефективної моделі наукової освіти в Україні, яка б відповідала загальноєвропейським вимогам. 22-24 березня у НУ «Києво-Могилянська академія» проходив міжнародний семінар «Регламент (Code of Practice) докторських студій: розвиток і впровадження».

Як повідомили УНІАН у прес-службі УКУ, семінар відбувся в рамках проекту Темпус «Створення і втілення на основі найкращих зразків моделі докторської школи для структурованих PhD програм в Україні і Грузії».

Як розповів учасник семінару, перший проректор УКУ Тарас Добко, на семінарі аналізували досвід освіти третього циклу в європейських університетах: «Тут також обговорили питання забезпечення якості докторських студій, особливості функціонування докторських шкіл, структуру навчальної і наукової траєкторії студентів».

Учасниками семінару стали представники університетів-партнерів проекту з України, Грузії та Шотландії, окрема, Ilia State University (Тбілісі), University of Glasgow. Основна мета проекту – творити і запровадити ефективну практичну модель наукової освіти, яка відповідає вимогам у межах загальноєвропейського наукового простору.

Підсумком реалізації проекту має стати інноваційна пілотна модель підготовки науковців та поширення цього досвіду на широке академічне середовище в Україні. Вже зараз в НаУКМА функціонує кілька структурованих PhD програм, одна з яких – історична програма – створена у партнерстві з Українським католицьким університетом.