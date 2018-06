В Оксфордський словник додали слова LOL і OMG

У Великий Оксфордський словник (Oxford English Dictionary Online) додані вирази з мережевого сленгу, такі як OMG ("Oh my God" - "о Боже мій") ) і LOL ("laughing out loud" - "голосно сміється"), а також символ Про останні зміни, внесені до словника, повідомляється на сайті OED Online, пише Лента.Ру.

За словами укладачів, вислови OMG і LOL вже вийшли за межі всесвітньої мережі і поширилися в друкованих виданнях та письмовому мовленні. Більше того, перша згадка OMG в листі відбулася ще до 1917 року - це поєднання літер було використано в особистому листуванні. Вираз LOL мав деяке вживання в 60-ті рокі XX століття, але тоді воно вживалось по відношенню до стареньких ("little old lady").

Окремо складачі OED відзначають включення до словника символу LOL, OMG і З серпня 2010 р. видавці Великого Оксфордського словника відмовилися від випуску його паперової версії. Річна підписка на користування онлайн-варіантом OED обходиться громадянам Великобританії - в 240 фунтів (близько 372 доларів США), а американцям - в 295 доларів.