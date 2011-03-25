Журнал "Деньги" представив рейтинг ВНЗ-2011, в якому вищі навчальні заклади ранжировані за популярністю їх випускників у працедавців.

Як пише “Освітній портал”, це єдиний в Україні рейтинг ВНЗ, місця в якому визначаються готовністю брати на роботу випускників того або іншого навчального закладу відразу після його закінчення. Такий рейтинг ВНЗ розраховується і публікується журналом "Деньги" з 2007 року.

При складанні рейтингу журнал підготував п`ять списків ВНЗ по напрямах - в економічній сфері, юриспруденції, гуманітарних науках, технічних і будівельних спеціальностях. ВНЗ, що увійшли до цих списків, були оцінені провідними українськими компаніями - працедавцями, у тому числі - дочірніми компаніями мультинаціональних корпорацій.

Серед технічних ВНЗ лідирують Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (НТУУ "КПІ"), Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (КНУ) і Національний авіаційний університет (НАУ).

Серед ВНЗ гуманітарного напряму - Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА), Київський національний університет імені Тараса Шевченка і Львівський національний університет ім. Івана Франка (ЛНУ).

Серед випускників-економістів найвище цінуються працедавцями ті, що закінчили Київський національний університет, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана (КНЕУ), Національний університет "Києво-Могилянська академія".

У рейтингу ВНЗ з юридичних спеціальностей лідирують Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, Національний університет "Києво-Могилянська академія".

Найвищі бали серед будівельних ВНЗ отримали Київський національний університет будівництва і архітектури, Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" і Національний транспортний університет (НТУ).