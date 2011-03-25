У Києво-Могилянській академії сьогодні Ярмарок кар’єри

25 березня у Києво-Могилянській академії пройде Ярмарок кар’єри. Як повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА, цьогоріч серед 25 компаній-учасників представлені такі потужні міжнародні бренди, як Делойт, Ернст енд Янг, JTI, Крафт Фудз, Майкрософт, PricewaterhouseCoopers, МТС, тощо. Причому деякі фірми-учасники очолюють випускники НаУКМА (Advanced International Translations, KPMG).

Вже 19 років поспіль Києво-Могилянська академія проводить для своїх студентів традиційні весняні Ярмарки Кар’єри. Відтоді їх учасниками стали понад 350 відомих компаній, представлених на українському ринку, та декілька тисяч студентів Могилянки; багато роботодавців постійно беруть участь у Ярмарках.

Оскільки освітня модель Могилянки максимально орієнтована на потреби ринку, університет працює у тісній взаємодії з багатьма вітчизняними та закордонними фірмами: усталеною є практика проведення тренінгів та семінарів, професійних конкурсів та стажувань для студентів; заснування студентських та викладацьких стипендійних програм.

Така практика приносить свої плоди: у нещодавно оприлюдненому рейтинзі часопису «Деньги» (рейтинг українських ВНЗ, укладений на основі опитування роботодавців) Могилянка у трьох номінаціях залишається у трійці лідерів – за гуманітарними спеціальностями посідає перше місце, за економічними та юридичними – третє.