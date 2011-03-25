В школах Харківщини викладатимуть основи православної культури

З початку нового навчального року в школах Харківської області розпочнеться викладання основ православної культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Відродження духовності в сучасному суспільстві: взаємодія Церкви та освіти» голова ОДА Михайло ДОБКІН.

«Минулого року на сесії Харківської обласної ради були внесені зміни до Програми духовно-морального відродження та збереження історичної правди. Вони передбачають впровадження в загальноосвітніх установах області пілотного проекту навчального факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини», - сказав М.ДОБКІН.

«З вересня 2011 року, - повідомив він, - основи православної культури Слобожанщини будуть викладатися в школах Харківської області. На наш погляд, це допоможе виховати наше суспільство на християнських цінностях і ідеалах, адже культурне, духовне, високоосвічене суспільство виховується починаючи з дитячого садка і школи».