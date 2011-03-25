У Торезі Донецької області протестують проти закриття школи

У місті Торез Донецької області викладачі та батьки учнів загальноосвітньої школи №27 протестують проти необгрунтованого закриття цього навчального закладу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив член бюро Донецької обласної організації партії «Фронт Змін» Андрій ШИНАЄВ.

За його словами, викладачі школи №27 звернулася в облорганізацію партії з проханням захистити їхню школу від необгрунтованого закриття. Вчителі пояснили, що офіційна причина закриття, за словами чиновників, – це низька наповнюваність школи. Утім це не відповідає дійсності, заявляють викладачі. «У школі працює дев`ять класів, в яких навчається 170 дітей. Також при навчальному закладі працює вечірня школа, в якій навчається 60 чоловік. Окрім цього, третій поверх школи міська рада здає в оренду відділенню Харківського політехнічного інституту», - цитує викладачів А.ШИНАЄВ.

Він зазначає, що Торезька міська рада на підставі роботи тимчасової комісії прийняла рішення про закриття школи ще 28 січня цього року, при цьому до складу комісії не входили ні члени батьківського комітету, ні викладачі школи, ні представники профспілок.

«Вчителі школи вважають, що в будинку, в якому знаходиться їхній навчальний заклад, є зацікавленість деяких депутатів обласного рівня», - каже А.ШИНАЄВ.

Він, посилаючись на слова педагогів, констатує, що мер міста Тореза і начальник міського управління освіти тільки сприяли закриттю школи №27. «Під час розгляду питання оптимізації комісія не спромоглася навіть оглянути школу, також не було ніяких актів огляду будівлі. Безпосередньо начальник міськуправління освіти намагається залякувати трудовий колектив школи», - передає слова вчителів А.ШИНАЄВ.

На даний момент за підтримки облорганізації партії «Фронт Змін» у Торезі створена ініціативна група для вирішення цього питання, що складається з учителів та батьків учнів школи №27.

За словами А.ШИНАЄВА, готується позов до суду про скасування рішення Торезької міської ради про ліквідацію школи №27, а також про порушення кримінальної справ за бездіяльність органів місцевого самоврядування.

Окрім цього, готується меморандум меру Тореза, депутатському корпусу області і міста, а також губернатору і прокурору Донецької області від учителів і батьків ЗШ №27, додав А.ШИНАЄВ.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою щодо оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».