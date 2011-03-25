Починаннями Табачника задоволені в Росії

Міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК підтримує всі починання, пов`язані з розвитком російської мови в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні, виступаючи на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рух України», сказала заступник директора департаменту міжнародної співпраці міністерства освіти і науки РФ Лариса ЄФРЕМОВА.

«Із зміною політичній ситуації в Україні наші відносини з Міністерством освіти України набагато покращились, якщо говорити про гуманітарну сферу», - сказала вона.

«На сьогоднішній момент міністр освіти України підтримує всі починання, пов`язані з розвитком російської мови, зокрема, й у дитячих садах України і в системі школи, і в системі вищої освіти», - відзначила Л.ЄФРЕМОВА.

За її словами досягнуто домовленості за сприяння російського «Промінвестбанку» створити приватну російську гімназію в Києві з російською мовою навчання.

Л.ЄФРЕМОВА заявила, що Міністерство освіти і науки України створює підручники для вивчення української мови громадянами України, які проживають в Російській Федерації. При цьому вона не уточнила, що саме робиться в цьому напрямі.

«За останній рік у нас змінилися відносини, вони йдуть у бік зближення і вироблення загальних інтересів», - сказав вона, і додала, що в Україні стало набагато легше відкривати філіали російських вишів.