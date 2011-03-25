У Росії навчається 7 тисяч студентів з України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні, виступаючи на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рух України», сказав статс-секретар заступник міністра освіти і науки РФ Ігор РЕМОРЕНКО.

«У нас 7 тис. студентів навчаються з України. Програму мобільності – обмін викладачами і студентами - ми плануємо нарощувати як в цілому по країні, так і в співпраці з Україною», - сказав І.РЕМОРЕНКО.

Він також відзначив, що в Україні успішно діє шість філіалів російський вишів.

За його словами, майже 100 українських вишів мають договори про співпрацю з російськими навчальними установами.

І.РЕМОРЕНКО також відзначив, що зміни з питанням вивчення російської мови в Україні не вирішується за кілька місяців. За його словами, потрібно не тільки замінити підручники, а й сформувати вчительсько-методичне співтовариство, підвищити кваліфікацію вчителів, змінити освітні програми.

«Враховуючи це, ми вважаємо, що динаміка вивчення російської мови (в Україні) позитивна», - сказав І.РЕМОРЕНКО. За його словами, працює асоціація вчителів російської мови, буде проведено дві великі конференції з питань викладання російської мови.

Він також повідомив, що створена спільна комісія істориків, робота якої свідчить, що обговорення спільних проблем викладання історії збагачує науку і дозволяє створювати більш якісні освітні програми. Крім цього за участю школярів двох країн проводиться велика кількість шкільних олімпіад, відзначив він.

І.РЕМОРЕНКО повідомив, що в російських вишах також вивчається українська мова – в МДІМВ (МГИМО), а також вишах у Воронежі, Красноярську, Тюмені, Новосибірську, Томську.

У свою чергу, заступник виконавчого директора правління Фонду «Русский мир» Володимир КОЧИН відзначив, що із 7 тис. українських студентів за рахунок російського бюджету навчаються лише 275 чоловік, а решта - на комерційній основі.