Дні освіти України відбудуться у вересні в Росії

У вересні в Росії відбудуться дні освіти України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні, виступаючи на «круглому столі» «Про російський і російськомовний рух України», сказала заступник директора департаменту міжнародної співпраці міністерства освіти і науки РФ Лариса ЄФРЕМОВА.

«У нас вчора відбулися переговори з представниками Міністерства освіти і молодіжної політики України, де ми досягли спільної домовленості про проведення у вересні цього року днів освіти України в РФ», - сказала Л.ЄФРЕМОВА.

За її словами, до Москви приїдуть представники регіональних органів влади, професорсько-викладацького складу, вчителі, представники дитячих садків і системи додаткової освіти.

Л.ЄФРЕМОВА відзначила, що в рамках цього заходу укладатимуться договори з регіонами і вишами двох країн.

Вона також повідомила, що в 2012 році аналогічний захід відбудеться в Україні.