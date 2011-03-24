За 6 місяців у неоплачувані відпустки відправили більше 20 тис. вчителів

За даними обласних управлінь освіти, станом на 10 лютого поточного року в неоплачувані відпустки без збереження заробітної плати за шість місяців 2010/2011 навчального року було відправлено більше 20 тис. педагогічних працівників.

Про це зазначає міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро ТАБАЧНИК у своєму листі від 22 березня ц.р. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, текст якого оприлюднено на сайті МОН.

“До Міністерства надходять численні звернення педагогічних працівників щодо примусового відправлення їх у відпустки без збереження заробітної плати. Такі дії керівників місцевих органів управління освітою грубо порушують трудові права педагогів та призводять до виникнення соціальної напруги як у педагогічних колективах, так і у суспільстві в цілому”, - зазначає Д.ТАБАЧНИК.

Як зазначає він в листі, Міністерство висловлює занепокоєння з приводу масового явища відправлення у примусові відпустки вчителів, і наголошує, що відповідно до статті 84 Кодексу законів про працю України та статті 26 Закону України «Про відпустки» роботодавець не має права відправляти співробітника в неоплачувану відпустку без його згоди. Скористатися відпусткою без збереження заробітної плати – право працівника, яке він може реалізувати виключно за власним бажанням, підкреслює Д.ТАБАЧНИК.

“З метою додержання вимог законодавства у частині забезпечення соціального захисту вчителів прошу вжити заходи щодо недопущення порушення трудових прав педагогічних працівників та взяти на особистий контроль зазначене питання”, - звернувся міністр до керівників обладержадміністрацій.