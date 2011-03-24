Понад 10 млн. грн. видлять на Хмельниччині на освіту

На Хмельниччині з облбюджету виділять 10,2 млн. грн на фінансування шкільних програм.

Як повідомляє Урядовий портал, у 2011 році вперше за роки незалежності планується виділення коштів з обласного бюджету на обласні програми: «Шкільна парта» - 1 млн. грн.; «Шкільне обладнання» - 1,2 млн. грн.; «Енергозбереження» - 6,8 млн. грн.; «Підключення закладів освіти області до мережі Інтернет та освітньої мережі Уран» - 1,2 млн. грн.

Також буде продовжено фінансування обласної програми «Шкільний автобус» на придбання 21 автобуса.