Понад 10 млн. грн. видлять на Хмельниччині на освіту

16:48, 24 березня 2011
Освіта
0 0

З них близько 7 млн. спрямують на енергозбереження

На Хмельниччині з облбюджету виділять 10,2 млн. грн на фінансування шкільних програм.

Як повідомляє Урядовий портал,  у 2011 році  вперше за роки незалежності планується виділення коштів з обласного бюджету на обласні програми: «Шкільна парта» - 1 млн. грн.; «Шкільне обладнання» - 1,2 млн. грн.; «Енергозбереження» - 6,8 млн. грн.; «Підключення закладів освіти області до мережі Інтернет та освітньої мережі Уран» - 1,2 млн. грн.

Також буде продовжено фінансування обласної програми «Шкільний автобус» на придбання 21 автобуса.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter