Понад 10 млн. грн. видлять на Хмельниччині на освіту
16:48, 24 березня 2011Освіта
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З них близько 7 млн. спрямують на енергозбереження
На Хмельниччині з облбюджету виділять 10,2 млн. грн на фінансування шкільних програм.
Як повідомляє Урядовий портал, у 2011 році вперше за роки незалежності планується виділення коштів з обласного бюджету на обласні програми: «Шкільна парта» - 1 млн. грн.; «Шкільне обладнання» - 1,2 млн. грн.; «Енергозбереження» - 6,8 млн. грн.; «Підключення закладів освіти області до мережі Інтернет та освітньої мережі Уран» - 1,2 млн. грн.
Також буде продовжено фінансування обласної програми «Шкільний автобус» на придбання 21 автобуса.
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