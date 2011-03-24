У Севастополі відкриють Міжнародний молодіжний центр

У Севастополі, у долині ріки Бельбек на базі Кримської помологічної станції створюють Міжнародний молодіжний центр “Вавілов сад”.

Як повідомляє сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, мета проекту – створення в Україні нового молодіжного центру міжнародного діалогу, діяльність якого спрямовуватиметься на виховання у молоді поваги до світової культури як єдиного цілого та до культури кожного народу, підтримку екологічно чистих технологій та збереження унікальної колекції європейських сортів плодових дерев.

Пілотною частиною проекту є міжнародний фестиваль наметових таборів учнівської та студентської молоді “Прищепи культуру!”, який вперше буде проведено з 20 травня до 20 серпня 2011 року в м.Севастополі. Планується, що кожна делегація протягом одного дня, визначеного організаторами, має представити культуру та побут свого міста, регіону чи країни мовою танцю, гри, обряду тощо.

Одними з організаторів створення ММЦ є Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр Національної академії аграрних наук (НБС-ННЦ НААН) України та Кримська помологічна станція Нікітського ботанічного саду.