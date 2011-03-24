На Волині провели фестиваль «Тарасовими шляхами»

На Волині, у місті Луцьку, відбувся Всеукраїнський фестиваль-конкурс читців «Тарасовими шляхами».

Як повідомляє сайт Головного управління освіти та науки столичної міськдержадміністрації, переможцями стали, зокрема, двоє школярів зі столиці.

Так, учасники фестивалю були поділені на три вікові групи. У віковій категорії 13-15 років перемогу здобув учень гімназії №283 Деснянського району м. Києва Микола ВОЛОШИН із поезією Ліни КОСТЕНКО «Кобзареві», у старшій - Людмила ОСАДЧА, учениця гімназії № 48 Шевченківського району.

Загалом у фестивалі взяло участь понад 60 читців з 17 областей України. Конкурсанти продемонстрували високий рівень виконавської майстерності, сценічну культуру, яскраву індивідуальність, оригінальну манеру виконання.

Захід організований Міністерством освіти і науки України та Українським державним центром позашкільної освіти.