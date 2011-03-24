«Книжковий світ» відбудеться у Києві 7-10 квітня

7-10 квітня у Києві відбудеться VI Весняний київський книжковий ярмарок «Книжковий світ».

Як повідомляє “Буквоїд”, участь у ньому візьмуть такі світові та вітчизняні «зірки», як Вільям ЯНГ – автор світового бестселера «Хатина», перекладеного 37 мовами та виданого 15-мільйонним тиражем; Сергій ЛУК’ЯНЕНКО – письменник-фантаст, з-під його пера вийшли «Нічна варта» та «Денна варта», за мотивами цих книг зняті однойменні фільми; Марина та Сергій Дяченки – найкращі фантасти України та Європи, кіносценаристи та ін.

Також 50 українських зірок телебачення,театру, спорту та кіно популяризуватимуть на заході читання в рамках соціального фотопроекту «Зірки. З книгою в серці».

На відвідувачів ярмарку чекає цікава та насичена програма. Зокрема, передбачено Вечір іронічної поезії (ВІП) за участі найкращих письменників; Ніч еротичної поезії (НЕП) – за участі Мар’яни САВКИ, Івана МАЛКОВИЧА, Павла ВОЛЬВАЧА, Юрія ВИННИЧУКА та інших літераторів, які знають, де закінчується еротика та починається порнографія і вміють не переступати цю тонку межу.

В рамках виставки відбудеться V Київський міжнародний фестиваль християнської книги та Фестиваль наукової фантастики.

9 квітня на ярмарку оголошено Дитячим днем, у зв’язку з чим до програми включено: театр для дітей, створення мультику від мультиплікаційної студії «Червоний собака», майстер-класи, конкурси та забави, книги для дітей та їх батьків.

Виставка відбудеться в експоцентрі «Спортивний» (вул. Фізкультури, 1, ст. м.Республіканський стадіон)

Вхід на ярмарку та всі заходи вільний.