На Рівненщині затримано директора дитячої музичної школи

Працівники прокуратури Рівненщини та УМВС України в області затримали «на гарячому» під час одержання хабара у сумі 1600 гривень директора однієї із дитячих музичних шкіл на Рівненщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що за таку суму грошей посадовець повинен був надати приватному підприємцю в оренду приміщення вказаного закладу для проведення виставки металопластикових виробів.

За цим фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднаного з вимаганням).

Триває слідство.