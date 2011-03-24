Проти екс-ректора Бердянського педуніверситету порушено справу

Бердянською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно колишнього ректора Бердянського державного педагогічного університету, який в період з 1 січня 2008 року по 1 лютого 2010 року підписав накази про преміювання та встановлення надбавок і додаткових виплат собі та проректорам без погодження з Міністерством освіти та науки України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, за цей період нараховано та виплачено премій на суму понад 1 млн. грн. Найбільша премія нарахована та виплачена колишньому ректору у грудні 2009 року становила 230 тис. грн.

Слідство у справі триває.