Азаров - Табачнику: не знаходиш спільну мову з людьми, бери шинель - іди додому

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що не захищатиме міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, якщо він не виправить ситуацію у своїй галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив, виступаючи перед учасниками шостого з`їзду Федерації профспілок України.

Зокрема, учасники з`їзду передали М.АЗАРОВУ кілька записок щодо ситуації з незабезпеченням підвищення зарплат працівникам освіти. «Ну, добре, що ви захищаєте (Д.ТАБАЧНИКА – УНІАН). Я його теж захищав до певного часу. А от після того, як ви прийшли до Кабінету міністрів, я йому сказав: якщо ти зі своїми людьми не можеш порозумітися, то бери шинель – йди додому», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому в залі пролунали оплески.

М.АЗАРОВ підкреслив, що такі самі слова може сказати на адресу будь-якого іншого міністра. На його думку, кожний член уряду має обстоювати інтереси своєї галузі. «Коли він починає розповідати: «Я п`ять разів звертався до міністра фінансів…». Так хоч двісті п`ятдесят разів звертайся - ти повинен, якщо ти у цьому впевнений, ти на кожному засіданні Кабінету міністрів маєш обстоювати, доводити, переконувати (свою точку зору – УНІАН). Якби ти таку позицію мав, ти б її вирішив. От після вчорашніх подій і після ваших маніфестацій я подумав, а чи варто мені його захищати далі», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому із залу пролунали крики, що треба захищати, а сам М.АЗАРОВ відзначив, що у записках, адресованих йому, викладено такі самі вимоги. «Говорять, що треба. Ну, раз треба, отже, дамо ще строк», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня М.АЗАРОВ зробив строге попередження Д.ТАБАЧНИКУ за незабезпечення підвищення зарплат педагогам.

«Пікетування Кабінету міністрів України вчителями з вимогами, які насправді уряд розглянув і задовольнив вже три місяці тому, - це констатація безвідповідальності профільного міністра і місцевих адміністрацій, які фінансують заклади освіти. Чому Ви чекали на протести людей найблагороднішої професії, до яких ми маємо ставитися з особливою увагою і повагою?», - запитав М.АЗАРОВ у міністра.