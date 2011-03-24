Google заборонили створювати найбільшу цифрову бібліотеку

Суд заборонив корпорації Google створити найбільшу цифрову бібліотеку в світі, визнавши дії компанії несправедливими по відношенню до авторів. Про це повідомляє IPLIFE.com.ua з посиланням на Bloomberg.

"Угода дало б Google право використовувати цілі книги без згоди авторів. Це означає гігантську перевагу перед конкурентами тільки через те, що компанія масово копіювала б захищені авторськими правами книги без згоди авторів", - прокоментував суддя Денні ЧІН.

Після того як в 2005 році Гільдія американських письменників та Асоціація американських видавців подали до суду на Google, звинувачуючи корпорацію в порушенні авторських прав, Google заявила про готовність виділити 125 млн. доларів на створення спеціального Реєстру авторських прав на книги. За допомогою нього автори змогли б отримувати компенсацію в обмін на дозвіл оцифровувати роботи. Проте суддя визнав проект неправомірним.