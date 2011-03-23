Азаров вважає правильним закрити школу, де вчаться 10 учнів

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ вважає неприпустимим ухвалення непродуманих рішень про закриття малокомплектних шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на національних зборах депутатів рад усіх рівнів від Партії регіонів сьогодні в Києві.

"Безліч скарг викликають спроби наших місцевих органів влади самостійно ухвалювати рішення, не підкріплені великою серйозною роботою. Я маю на увазі, ухвалюються рішення, приміром, закрити якусь лікарню, фельдшерсько-акушерський пункт, закрити якусь школу. Ми чітко говоримо: ухвалили рішення закрити школу, в якій 6-10 учнів - рішення правильне, необхідне", - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він зазначив, що в разі ухвалення подібного рішення місцевій владі необхідно проводити працевлаштування вчителів.

"Придбай шкільний автобус і цих 6-10 учнів підвези до найближчої школи, виріши весь комплекс організаційних питань, пов`язаних із закриттям цієї школи, проведи роз`яснювальну роботу в цьому селищі й лише потім ухвалюй рішення", - підкреслив прем`єр-міністр.

За словами М.АЗАРОВА, це ж стосується закриття лікарень. "Є необхідні, виправдані рішення, але приймати їх потрібно після проведення всіх необхідних заходів. І тут ми вам допоможемо. Знайдемо гроші на автобус, на ремонт доріг і на придбання медичної техніки для нової лікарні", - сказав глава уряду.