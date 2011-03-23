У Донецькій області таки закриють чотири школи

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ визнав, що в Донецькій області вже прийнято остаточні рішення про закриття чотирьох шкіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», про це М.АЗАРОВ повідомив у відповіді на депутатський запит А.ЯЦЕНЮКА щодо недопущення закриття загальноосвітніх шкіл у Східній Україні.

Зокрема, у відповіді М.АЗАРОВА повідомляється, що у Донецькій області прийняті рішення про закриття двох шкіл у Дзержинську (рішення Дзержинської міськради від 13 грудня 2010 року), однієї школи в Костянтинівці (рішення міськради від 23 грудня 2010 року) та однієї – у Торезі (рішення міськради від 28 грудня 2010 року). Номери шкіл, які підлягають закриттю, у відповіді прем’єр-міністра не наводяться. Рішення про закриття шкіл в самому Донецьку поки не приймалося.

Закриття шкіл М.АЗАРОВ пояснює оптимізацією мережі загальноосвітніх навчальних закладів у зв’язку зі зниженням середньої наповнюваності шкіл. Оптимізація, зазначається у документі, не пов’язана з мовою навчання, а здійснюється залежно від демографічної ситуації, наповнюваності шкіл та їх матеріального-технічної бази, стану будівель тощо.

Коментуючи відповідь прем’єра, координатор напрямку «Суспільство знань» Уряду Змін Лілія ГРИНЕВИЧ зазначила, що у принципі, бажання зекономити в кризових умовах – нормальне. «Проте ця влада замість того, щоб економити на чартерних перельотах можновладців та покупці нових елітних авто для міністерств, чомусь вирішила зекономити на дітях та вчителях. Замість ремонту старих будівель шкіл, будівництва спортивних залів та навчальних майстерень, не кажучи вже про туалети, влада вирішує просто закривати школи. І робить вона це руками підконтрольних їй місцевих рад. При цьому жодного слова про те, як дітям діставатися до більш віддалених навчальних закладів, про вчителів, які опиняться на біржі праці, про батьків, які турбуватимуться за малюків, що змушені будуть їздити до школи далеко від дому», - наголосила Л.ГРИНЕВИЧ.

За її словами, влада вкотре демонструє нездатність і небажання проводити системні реформи. «Адже якщо проаналізувати ситуацію, за кілька років демографічний спад в Україні, на який посилаються «реформатори», зміниться демографічним сплеском, і влада змушена буде платити двічі для забезпечення навчальними місцями», - вважає Л.ГРИНЕВИЧ.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».