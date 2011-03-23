Оробець: Ситуація в освіті напряму залежить від Януковича

Із суворим попередженням Табачника Прем’єр запізнився щонайменше на півроку, коли міністр запропонував упровадити платні послуги для студентів і спровокував масові заворушення студентів. А зі звільненням – до втрати права звільняти з посад членів Кабінету Міністрів. По це народний депутат України Леся Оробець заявила журналістам, коментуючи критику на адресу керівника Міносвіти Дмитра Табачника з боку Прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

За словами політика, концентрація в руках президента права на здійснення державної політики у сфері держслужби покладає відтепер повноту відповідальності за ситуацію в сфері адміністрування освіти на главу держави.

«Проблеми в галузі не вичерпуються катастрофічним станом забезпечення соціальних гарантій учителів. Із кожним днем загострюються проблеми хронічного недофінансування освітянських потреб, низької ефективності управління бюджетними коштами, виділених на освіту і науку, невідповідності якості отриманої освіти потребам ринку і держави, забезпечення прав громадян на отримання доступної і якісної освіти тощо», - наголосила голова підкомітету з питань базової освіти профільного комітету парламенту.

На думку Оробець, відповідь на запитання, чи матиме українська освіта і наука шанс на розв’язання найближчим часом згаданих проблем, залежить особисто від глави держави.

«Чим довше керуватиме галуззю Дмитро Табачник, тим менше в Президента країни залишиться підстав пояснити нинішні кризові явища в освіті нездатністю міністра щонайменше реагувати на виклики сьогодення і дотримуватися українського законодавства», - підсумувала народний депутат.