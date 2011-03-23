У Росії проректора університету засудили умовно за хабар
11:10, 23 березня 2011Освіта
0 0
Та один мільйон рублів штрафу
Мосміськсуд у вівторок засудив до семи років і місяця позбавлення волі умовно проректора Державного університету управління, визнавши його винним в отриманні хабара в 4 мільйони рублів, пише "Радіо Свобода".
Згідно з вироком, Олександра АСЮТІНУ призначений випробувальний термін на п`ять років. Він також повинен виплатити штраф у розмірі одного мільйона рублів. Повідомляється, що суд позбавив проректора права займати посади в державних органах, пов`язані з адміністративно-господарською діяльністю, протягом трьох років з моменту погашення судимості.
За даними слідства, Асютін незаконно зажадав у однієї з будівельних компаній гроші за підписання документів для проведення робіт в університеті.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter