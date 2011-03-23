У Великобританії вводяться більш суворі правила для студентів-іноземців

У Великобританії оголошені заходи, пов`язані з проведенням реформи у галузі навчання студентів-іноземців.

Як повідомляє “Радіо Свобода”, міністр внутрішніх справ Тереза МЕЙ оголосила, що заплановано значне зменшення кількості студентів, які приїжджають до Великобританії з країн, що не входять до Європейського Союзу. За словами міністра, цей захід спрямований проти використання студентських віз в якості засобу для переїзду до Великобританії на постійне проживання.

Повідомляється, що нові правила для іноземних студентів будуть включати вимогу початкового знання англійської мови, більш суворі правила в`їзду для родичів, а також обмеження на роботу в період навчання.