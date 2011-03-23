Азаров зробив суворе попередження Табачнику

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ зробив суворе попередження міністру освіти і науки, молоді та спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ за незабезпечення підняття зарплат освітянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Вчорашнє пікетування Кабінету міністрів України вчителями з вимогами, які насправді уряд розглянув і задовольнив уже три місяці тому, - це констатація безвідповідальності профільного міністра і місцевих адміністрацій, які фінансують заклади освіти. Чому Ви чекали протестів людей найблагороднішої професії, до яких ми повинні ставитись з особливою увагою і повагою?», - запитав М.АЗАРОВ.

Він висловив незадоволення тим, що питання підвищення зарплат освітянам не вирішувалось у звичайному режимі. «Я вкрай незадоволений тим, що Ви, Дмитро Володимирович, виявились нездатним вирішити це питання вчасно і без конфліктів. Ви навіть не вийшли до вчителів, не знайшли необхідних слів для своїх людей. Роблю Вам суворе попередження», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр наголосив, що на сьогоднішньому засіданні уряду буде розглянуто питання про встановлення 20-відсоткової надбавки тим педагогам, які досі її не отримували. Зокрема, це стосується психологів, вихователів дошкільних навчальних закладів та інших.