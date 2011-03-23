У Харкові відбудеться міжнародний дебатний турнір

25-27 березня у приміщенні Харківського Національного Університету ім. Каразіна пройде IV міжнародний дебатний турнір «FIRE». Традиційно у ньому приймуть участь кращі команди з України Росії та Білорусі. Які протягом 6 відбіркових раундів та раундів плей-офф будуть дебатувати щодо актуальних тем сьогодення.

Як повідомили УНІАН організатори турніру – Всеукраїнська Молодіжна Громадська Організація «Дебатна Академія» – в ході дебатів 64 команди з країн СНД будуть обговорювати найбільш актуальні проблеми сьогодення, зокрема: яку загрозу несуть в собі матеріали WikiLeaks; якими будуть наслідки сучасних революцій на Сході та Африці; як вирішувати проблеми полікультурності у сучасній Європі; які є загрози територіальній цілісності країн Європи.

У рамках турніру окрім загальної ліги традиційно пройдуть Жіночий, Суддівський та FUN- фінали також визначиться «Краща команда новачок».

Фінал турніру відбудеться 27 березня о 16.00. Почесним суддею фіналу буде народний депутат Леся Оробець.

Довідка. Дебати – це популярна інтелектуальна гра, метою якої є інтелектуальний розвиток людини, формування її риторичних навичок та мистецтва переконувати. У ході гри 4 команди шляхом жеребкування отримують ролі Уряду (підтримка теми) та Опозиції (заперечення). В кожній команді 2 гравці. Кожен гравець має 7-ми хвилинну промову, протягом якої має переконати суддю у підтримці чи скасуванні законопроекту. У підсумку дебатів суддя вирішує яка команда була більш аргументованою, розподіляючи 1,2,3,4 місця.