Український вчитель встав з колін і погрожує страйком

Українські вчителі не протестували 10 років. Але і їм урвався терпець. Сьогодні тисячі освітян з різних куточків України з’їхалися під Кабмін, щоб сказати Азарову, що на 613 грн. (а це тариф педагога першого розряду) прожити неможливо.

– Зараз мінімальна зарплата 941 гривня, а педагоги першого розряду отримують на 300 гривень менше. Хіба можна ці гроші вижити? Не можна, – обурюється вчителька середньої школи №6 м. Дніпродзержинська пані Ірина. – Я вчитель вищої категорії. Моя ставка – 1225 гривень. І я сама виховую студента. Комунальні послуги сплачую вчасно. Якби перший розряд був на рівні мінімальної зарплати, у мене було б 1 тис. 995 грн. Кожен місяць у мене держава забирає 600 грн. Підробляю репетиторством, бо не виживеш.

Декілька колон освітян окупували Кабмін, решта розмістилися напроти – вздовж дороги біля Маріїнського парку. Пильнувати педагогів виставили кордони міліціянтів.

Навіть готуючись до акції, вчителі думали про своїх вихованців. І призначили протести на той період, коли в школі тривають канікули. Тож учні занять не пропустили.

– Що вас змусило приїхати до столиці? – запитую у групи освітян-протестувальників з Львівщини.

– Оте злиденне життя, до якого нас довели нинішні правителі. Далі нема куди терпіти, – бідкається голова профспілкового комітету Львівської політехніки Володимир Гайдук. – Приїхали відвойовувати своє. У нас вчора у Львові був 5-тисячний мітинг біля пам’ятника Шевченку. Нас підтримали всі освітяни Львівщини. Загальноосвітня школа фінансується з місцевих бюджетів, тому ми зверталися до місцевої влади, а в цілому фінансування освіти вирішується у цих стінах (вказує на Кабмін), тому ми сьогодні тут.

І викладач виголошує вірша:

Бездіяльний наш Кабмін,

Вчитель встав уже з колін,

Може дати вам під зад

Не потерпим недоплат.

– Коли нас хочуть переконати, що нема в державі грошей, ми в це не віримо, – запевняє голова профкому Львівського національного університету ім. І. Франка Анатолій Бородчук. – Останнє повідомлення в пресі, що олігархи збагатилися у 2-3 рази. Звідки? Очевидно, з грошей, відібраних у освітян, медиків, взагалі всіх бюджетників. Жахливе недофінансування освіти, порівняно навіть з минулими роками. Ми тільки за минулий рік зубожіли вдвічі при заморожених зарплатах, враховуючи інфляцію і ріст цін на всі продукти.

– Якщо в країні криза, то чому Верховна Рада збільшує своє фінансування на мільярд гривень? – обурюється голова профспілки Личаківського району Львова Олександра Городиська. – Як нема грошей – то нема для всіх. Вчитель і вихователь сьогодні доведені “до ручки”.

– А рішення про оптимізацію навчальних закладів! Кажуть, врятує шкільний автобус, – додає голова профкому Національного лісотехнічного університету Анатолій Бойко. – 120 автобусів закупили на всю Україну, по три на область. Що це є, коли діти не можуть добратися до школи і лишаються без навчання. Ви "оптимізуйте" Кіпр, офшори, олігархів, там є що оптимізувати. Ще в 2-3 рази більше людей вийде – і можуть винести весь той Кабмін звідси.

У цей час вчителі, що стоять у Маріїнському парку, намагаються перекрити дорогу. Одна з жінок на знак протесту лягає прямо посеред проїжджої частини на Грушевського. Її обступають загони міліціянтів. Починаються заворушення. Кремезні хлопці силою відштовхують вчителів до бордюру.

– Ганьба! Міліція з народом! – вигукує натовп.

Але правоохоронці продовжують наступати на протестувальників.

– Міліція проти народу! – обурюються освітяни.

– Не штовхайте нас! Стійте! Нікуди не йдемо! Стоїмо на місці! – лунає звідусіль.

– Ми ж вчимо ваших дітей. Що ви робите! Зрозумійте, що ваших дітей за ті копійки скоро ніхто не буде вчити, – намагаються “достукатися” до міліціянтів педагоги.

Але силовики виконують наказ зверху, навіть не прислухуючись до вмовлянь і прохань.

– Будь ви прокляті! Три богатирі! Стид і ганьба! – обурюється жіночка, яку три кремезні хлопці-міліціонери ледь не збили з ніг, відштовхуючи на бордюр.

– Неля Йосипівна, до кого ви звертаєтеся, заспокойтеся! – вмовляє її колега. – Це ж до людей можна звертатися. А вони – клони.

– Ми працюємо у центрі дитячої творчості, – розповідає Неля Кузьменко. – І у нас зарплата вдвічі менша, ніж в школі. Ми прийшли сюди, щоб добиватися зарплати. А міліціонери нас не пускають. Я прошу захисту. А захисту немає. Я отримую 800 грн. Ну як можна вижити?

– Топчіть, вчителів, лікарів! І з ними залишитесь! – вказуючи на Кабмін, вигукує до міліціянтів жіночка з натовпу.

Ті з кам’яними обличчями тримають оборону.

– Ганьба! Ганьба! – не вщухає народ.

– Чого ви стоїте, кричите "ганьба"?! Треба діяти! Як барани стоїмо отак все життя і слухаємо, – обурюється жінка.

У цей час, поки під Кабміном йдуть сутички освітян і міліції, делегація педагогів на чолі з керівником профспілки працівників освіти і науки України Георгієм Трухановим веде переговори з в. о. міністра освіти Євгеном Сулимою (бо Табачник у відрядженні) і заступником міністра освіти Петром Куликовим.

Всі в очікуванні рішення.

– Вчора в 12 містах України пройшли мітинги освітян, на яких було від 2 до 8 тисяч осіб, – розповідає заступник голови профспілки працівників освіти і науки України Євген Нікітюк. – Наші вимоги: це, перш за все, 20% надбавка за престижність роботи і підвищення першого тарифного розряду до прожиткового мінімуму. Ми планували акцію почати ще в жовтні. Але нам обіцяли все владнати. Але нічого так і не зробили. Ми вимушені були привести людей сюди. Є постанова Кабміну, якою визначена 20% надбавка. А її не платять!

Після перемовин Труханов заявив, що рішення про надбавку до зарплат освітян Кабмін розглядатиме завтра, як власне і вимогу щодо підняття зарплат. Але вчителі не поспішають радіти. Обіцянками їх не раз “годували”...

Анна Ященко

Фото Володимира Гонтара і Олексія Чернишова / УНІАН