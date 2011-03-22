14 квітня у Львові відбудеться Міжнародний освітній форум

14 квітня 2011 року у Національному університеті "Львівська політехніка" (НУ ЛП) відбудеться Міжнародний освітній форум, повідомляє Освітній портал.

Мета заходу - підвищити рівень інформування молоді про дійсні міжнародні програми навчання, стипендії, гранти, надати практичні рекомендації від експертів щодо отримання додаткової освіти за кордоном.

Організаторами заходу виступили Колегія та профком студентів і аспірантів Національного університету "Львівська політехніка".

В рамках форуму передбачено: проведення презентацій від міжнародних навчальних програм, організацій; проведення тренінгів, щодо написання грантів, заповнення аплікаційних форм, процедури подачі; мовне питання при подачі на програму.

Організатори пропонують презентувати можливості, які фонди надають студентам, а також взяти участь у додаткових заходах в якості доповідачів. Участь у форумі безкоштовна.