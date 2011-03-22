На Львівщині зі школи та дитсадка госпіталізували дітей

На Львівщині 18 – 19 березня до інфекційного відділення Золочівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий ентероколіт було госпіталізовано шестеро дітей, які відвідували дитячий садок № 7 у м.Золочів. Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, стан дітей оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

За даним фактом проводиться епідрозслідування, фахівцями Золочівської СЕС взято проби на бактеріологічне дослідження.

Як інформує прес-центр, 16 – 18 березня до інфекційного відділення Стрийської центральної міської лікарні з попереднім діагнозом - харчова токсикоінфекція було госпіталізовано шестеро учнів 1 - 5 класу Стрийської середньої школи № 2.

Обставини обох інцидентів встановлюються.