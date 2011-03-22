Оприлюднено перелік питань для підсумкової держатестації у 9-х класах

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту оприлюднило перелік питань по 10-ти предметах для державної підсумкової атестації у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів.

З питаннями можна ознайомитись у додатках до листа Міносвіти від 10 березня ц.р., адресованому Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти.

“З метою підготовки до державної підсумкової атестації у 2010/11 навчальному році у 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів надсилаємо для практичного використання переліки питань предметів за вибором для проведення державної підсумкової атестації в усній формі, що додаються”, - говориться в листі МОН.