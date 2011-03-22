Профспілка освітян: на зарплати не вистачає 2 млрд. грн.

Цього року фінансування сфери освіти необхідно збільшити на 2 млрд. грн., щоб заробітна плата педагогів відповідала законодавчо встановленому розміру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України Ася ГОРШКОВА, спілкуючись з журналістами вчора після завершення мітингу вчителів.

За її словами, під час перегляду державного бюджету України на 2011 рік за підсумками 1-го кварталу необхідно збільшити обсяги фінансування сфери і виділити кошти, необхідні для реалізації положень торішнього Указу Президента України (від 30.09.2010 року) «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». А.ГОРШКОВА уточнила, що збільшити фінансування необхідно у зв`язку з поетапним підвищенням розмірів зарплат педагогічним і науково-педагогічним працівникам, розповсюдження 20% надбавки на всі категорії педагогічних працівників.

«Зовсім нещодавно Президент сказав, що за першим кварталом бюджет перевиконано, що 5 млрд. грн. є можливість витратити... Ми сподіваємося з цих 5 млрд. грн. дадуть 2 млрд. грн. на освіту. І нам заплатять», - сказала А.ГОРШКОВА.

«Ми порахували, скільки нам потрібно, щоб хоча б з 1 вересня ввести мінімальний розряд на рівні мінімальної заробітної плати. Нам потрібно 2 млрд. грн. Ось, якби це нам дали... Ми сподіваємося, що буде повернення хоча б по кварталах», - сказала профспілковий лідер.

Вона повідомила, що з цими вимогами делегація вчителів з Донецької області у складі 80 чоловік у вівторок приєднається до мітингувальників біля будівлі Кабінету міністрів України.

На питання журналістів, що мають намір робити педагоги у разі не задоволення центральною владою їхніх вимог, А.ГОРШКОВА відповіла, що спочатку, відповідно до закону, Федерація профспілок України вступить в трудовий спір з Кабінетом міністрів відносно виконання Генеральної угоди двома сторонами і потім, «у крайньому випадку», оголосить про страйк.

«Ми запропонували Федерації профспілок України вступити в трудовий спір з Кабінетом міністрів, відповідно до закону. Це у зв`язку з тим, що є документ, називається «Генеральна угода» - це документ взаємин між профспілкою і Кабінетом міністрів. І якщо не виконується ця угода... Може початися процедура трудового спору - це трудовий арбітраж, це примирлива процедура. Але крайній захід, це, звичайно, страйк», - сказала голова обласної профспілки.