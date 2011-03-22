Мер Макіївки: Я 3,5 км добирався до школи - і нічого, живий

Батьки учнів Макіївської україномовної школи № 3 заявили, що мер міста Олександр МАЛЬЦЕВ вчора не захотів їх вислухати, категорично оголосивши про намір закрити цей навчальний заклад у зв`язку з оптимізацією у міській галузі освіти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН батьки школи № 3, вчора вони, не дочекавшись відповіді на свій колективний лист з протестом про закриття їх навчального закладу, відправлений меру О.МАЛЬЦЕВУ ще 1 березня, пришли до нього на прийом.

За словами батьків, спочатку секретар міського голови не хотіла їх пропустити до мера, пояснивши, що відповіді на лист потрібно чекати місяць і лише після цього записуватися на прийом. Але батьки домоглися, щоб їх зареєстрували на зустріч з мером.

«Ми прийшли вчора до мера Олександра МАЛЬЦЕВА, але нас не хотіли приймати, пояснювали, що, коли одержимо відповідь через місяць, – тоді. Але ми стали говорити, що зателефонуємо журналістам, помічникам народних депутатів, і тоді нас погодися зареєструвати до нього на прийом», - розповіли батьки. При цьому вони додали, що через певний час очікування, «все ж потрапили до нього на прийом, однак мер навіть не привітався, а відразу сказав, що у нас є 5 хвилин, з яких 4 хвилини – говорив він, а батьки слухали».

Батьки школи № 3 відзначили, що прийшли на прийом до мера разом з батьками школи № 77, також запланованої до закриття.

О.МАЛЬЦЕВ під час 5-хвилинної зустрічі з батьками, за їх словами, встиг тільки сказати, що «з приводу школи № 77 він ще подумає і, якщо знайде спонсора, то, можливо, і не закриють, а щодо нашої школи № 3 сказав однозначно, що вона буде закрита».

«Він не став слухати батьків і не відповів на запитання – чому школу буде закрито. Мер не захотів нас слухати, хоча батьки готували, записували до нього питання, сподівалися на бесіду з ним, на діалог… А почули тільки його слова про те, що школа закриється у зв`язку з оптимізацією, і транспорт для підвезення учнів буде виділено», - нарікають батьки. Вони сказали, що встигли під час зустрічі лише запитати О.МАЛЬЦЕВА, як буде з дітьми, які далеко живуть і як позначиться на них тривала дорога до школи, і процитували відповідь мера: «Нічого, я маленьким був і 3,5 км добирався до школи. І нічого, живий».

Батьки підкреслили, що не зупиняться і мітингуватимуть, проводитимуть акції протесту біля стін Макіївської міськради, вимагаючи аргументованої відповіді від мера і від депутатів міської ради, з якої причини закривається школа № 3.

У свою чергу, коментуючи ситуацію із закриттям школи, голова Радянської районної міста Макіївки організації профспілки працівників освіти Галина КАЛАШНІКОВА заявила кореспонденту УНІАН, що вона проти бездумного закриття шкіл у місті і, зокрема, проти закриття даної школи у їх районі.

«Я проти, тому що практично всі ці школи знаходяться у віддалених селищах. Я сама свого часу ходила до школи № 3 три з половиною кілометри, і я знаю, що це таке - місити бруд, збирати на себе вітер-дощ, - заявила профспілковий лідер. - Так раніше можна було абсолютно спокійно відпускати дітей. А зараз, коли у нас, в нашому ж районі, півтора роки тому дівчина на одну хвилину спізнилася на шкільний автобус, і дівчинку убили... Це біль, здається, кожної сім`ї, кожного батька… Люди, які вирішують проблеми оптимізації, усі живуть в центрі, вони не знають цих проблем».

Г.КАЛАШНІКОВА переконана, що сьогодні треба міняти формульний підхід при фінансуванні навчальних закладів, а не закривати школи. За її даними, від закриття намічених у місті 8-ми шкіл бюджет Макіївки «заощадить лише 3,5 млн. грн.».

«Від цієї оптимізації постраждають батьки і діти… Влада оптимізує школи за рахунок страждання дітей і батьків, а одержана економія буде краплею в морі», - наголосила голова районної профспілки.

Як повідомляв УНІАН, батьки учнів Макіївської україномовної загальноосвітньої школи № 3 (I-II ступенів навчання) надіслали лист Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому попросили не допустити закриття їх школи, яка на сьогодні є єдиним культурним центром в селищі. Крім того, аналогічні листи були направлені меру міста Макіївка і депутатам різних рівнів.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів проходитиме згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».