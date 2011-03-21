На Донеччині чиновники "нажилися" на закупівлі шкільних автобусів

У Донецькій області чиновники Тельмановської районної державної адміністрації при закупівлі шкільного автобуса завдали державі збитків майже на 250 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області з посиланням на начальника відділу захисту прав і свобод неповнолітніх прокуратури області Вікторію БАКШАЄВУ.

Зокрема, за її словами, прокуратурою встановлено, що посадовці Тельмановської РДА, діючи навмисно, в інтересах третіх осіб, підроблювали акти прийому-передачі, які разом із платіжним дорученням подали в районне управління державного казначейства. Після цього бюджетні кошти в розмірі 249 тис. грн. були перераховані як оплата за шкільний автобус, хоча фактично автобус був доставлений і прийнятий лише через рік після перерахування коштів.

«Проте згідно з висновками фахівця, придбаний шкільний автобус був незавершеним виробом і не міг використовуватися за призначенням», - сказала В.БАКШАЄВА.

Вона зазначила, що таким чином протиправними діями посадовців Тельмановської райдержадміністрації було завдано збитків державі на суму 249 тис. грн.

«За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем» і ч. 2 ст. 366 «Службова підробка» Кримінального кодексу України», - зазначила В.БАКШАЄВА.