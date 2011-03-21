У Львові - 5-тисячний мітинг освітян

Сьогодні у центрі Львова відбувся мітинг освітян з вимогою збільшити у державному бюджеті видатки на галузь освіти.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі біля пам‘ятника Тарасу Шевченку під державними прапорами України і прапорами Профспілки працівників науки та освіти України зібралися близько п‘яти тисяч вчителів шкіл, викладачів вишів, студентів і представників освітянських профспілок. Вони тримали плакати з написами: «Освіті – гідне фінансування», «Педагогу – гідну зарплату! Освіті – державну турботу!», «Стипендію – до прожиткового мінімуму», «Ні! Скороченню державного замовлення в університетах!», «Ні! Експериментам над освітянами!», «Де гроші освітян?».

«Недофінансування освітньої галузі тільки на Львівщині становить 50 млн. гривень. Немає підвищення заробітної плати. Основні наші соціально-економічні вимоги – це перегляд бюджету на перший квартал. Зрозуміло, що тільки львівськими надходженнями ми не обійдемося. Тому вимагаємо перегляду державного бюджету, бо якщо цього не буде зроблено, то на кінець року ми залишимося без заробітної плати», - заявила у коментарі журналістам голова Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки Марія ЯЦЕЙКО.

Як зазначив під час виступу на мітингу заступник Львівського міського голови з гуманітарних питань Василь КОСІВ, «такого катастрофічного недофінансування освіти з боку державного бюджету ще не було».

«Цього року значно менше грошей від держави на освіту, хоча більше перших класів, збільшується вартість енергоносіїв. При прийнятті міського бюджету ми бачили ситуацію, тому додали ще 53 млн. гривень. Ми мали багато зустрічей з освітянами, директорами і бачимо, що цього недостатньо, тому ми у бюджеті розвитку виділили ще понад 9 млн. грн.», - наголосив під час виступу Василь Косів.

Він також повідомив, що міський голова Львова Андрій САДОВИЙ звернувся з листом до Президента України з вимогою переглянути бюджет освіти.

«Ми також піднімали це питання на засіданні Асоціації міст України, тому що сьогодні всі міста України у такій ситуації. Ми не можемо допустити, щоб здобутки, які ми маємо за час Незалежності, втратились. В освіту усі цивілізовані держави вкладають величезні кошти. Ми не можемо робити крок назад. Але сьогодні освітяни на мітингу не тільки через гроші, а тому, що топчуть гідність – гідність вчителя та дітей», - наголосив В.КОСІВ.

Учасники мітингу ухвалили звернення до Президента України, прем’єр-міністра, голови Верховної Ради з вимогою збільшити видатки на освіту та відновити надбавки освітянам.

Як повідомили УНІАН організатори акції, сьогодні зі Львова до Києва вирушать 50 освітян, які візьмуть участь у запланованій на 22 березня всеукраїнській акції протесту освітян у Києві.