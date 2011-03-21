Українські посадовці наживаються на дітях-інвалідах

В Україні з початку року за результатами прокурорських перевірок щодо забезпечення прав захисту дітей-інвалідів порушено 8 кримінальних справ, внесено 500 документів прокурорського реагування, до відповідальності притягнуто майже 300 службових осіб.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

За їхніми даними, в результаті перевірок було захищено права 1,5 тис. дітей-інвалідів, на їх користь відшкодовано близько 800 тис. грн.

За офіційною інформацією, в Україні проживає понад 160 тис. дітей-інвалідів та 1,1 млн. дітей з вадами розвитку.

Проведеними у 2011 році перевірками встановлено, що органами виконавчої влади всіх рівнів не створено належних умов для забезпечення потреб дітей зазначеної категорії у кваліфікованому лікуванні, реабілітації, навчанні та оздоровленні, що перешкоджає їх інтеграції у суспільство.

В ГПУ, зокрема, інформують, що у черзі на отримання засобів пересування перебуває майже 5 тис. дітей-інвалідів, і більшість із них чекають автомобілі понад 10 років. Крім того, недостатньо задовольняються потреби в інвалідних візках, ходунах, спортивних стінках. В повідомленні вказується і на недостатню кількість реабілітаційних центрів та відділень для дітей-інвалідів, що функціонують у системі органів соціальної політики – 189 із 500 діючих в Україні.

Як зазначають в ГПУ, близько 5 тис. дітей-інвалідів перебувають у 55 будинках-інтернатах. Їх вихованцям не забезпечено стовідсоткове утримання за рахунок держави. Торік майже у всіх регіонах ці установи профінансовано лише на 85% від потреби (у Миколаївській та Тернопільській областях на 60%). Не краща ситуація цього року. Так, на 270 тис. грн. зменшено обсяги фінансування Магальського дитячого будинку-інтернату Чернівецької області. На харчування одного вихованця на добу є 65 копійок при потребі за нормами 33 грн., на ліки не надходить жодної гривні. Прокуратурою області внесено подання начальнику управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

ГПУ заявляє і про виявлені в результаті перевірки непоодинокі факти розкрадання державних коштів, які виділяються на утримання спецзакладів. Зокрема, директором будинку-інтернату м. Кривий Ріг Дніпропетровської області за кошти у сумі 35 тис. грн., передбачені для дітей-інвалідів, закуплено коктейль фірми «HERBALIFE», який призначений для схуднення дорослих осіб. Відносно директора установи порушено кримінальну справу, триває досудове слідство. А у Краснодонському будинку-інтернаті Луганської області 63 тис. грн. виплачено на оплату ремонтних робіт, які не проведено. За даним фактом прокуратурою міста порушено кримінальну справу, яка розслідується.

Крім того, зазначають в Гепрокуратурі, Міністерством охорони здоров’я України не вжито вичерпних заходів щодо забезпечення прав дітей-інвалідів на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, пільгове протезування, послаблено роботу щодо попередження захворюваності та інвалідності дітей. Зокрема, йдеться про понад 600 дітей, хворих на гемофілію, які не отримують достатньо безкоштовних ліків для профілактичної замісної терапії, стверджують в ГПУ. Як наслідок, при досягненні повноліття такі діти стовідсотково стають інвалідами. Також лікувально-консультативними комісіями закладів охорони здоров’я неналежно оформляються висновки про встановлення інвалідності та несвоєчасно направляються до органів соціального захисту населення. Прокуратурою встановлено, що окремі медичні працівники вдаються до вимагання сплати коштів за встановлення інвалідності.

Також ГПУ виявила розкрадання бюджетних коштів у сумі 430 тис. грн. в рамках реалізації програми «Шкільний автобус». Вказані кошти були виділені на закупівлю двох автобусів для перевезення учнів, у т.ч. дітей-інвалідів, Києво-Святошинського району. Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу відносно начальника управління освіти райдержадміністрації.

Перевірка виявила і факти зловживання із бюджетними коштами, які виділяються на утримання загальноосвітніх шкіл-інтернатів системи Міносвіти, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Так, у школі-інтернаті № 2 м. Дніпродзержинська для дітей з важкими розладами мови Дніпропетровської області істотно занижувалися норми харчування, продукти закупалися за завищеними цінами, чим завдано збитки на суму понад 90 тис. грн. За цим фактом прокурором Баглійського району міста порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України.

За внесеними документами прокурорського реагування поновлено права більш як 100 інвалідів на стипендіальне забезпечення у Волинській, Донецькій, Сумській, Чернівецькій областях та Києві, яким виплачено майже 50 тис. грн.