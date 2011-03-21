Ніколаєнко запропонував взяти гроші на освіту в Ахметова і Пінчука

Акцій протестів освітян не було 10 років. Це тривожний симптом. Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Справедливість», про це заявив екс-міністр освіти Станіслав Ніколаєнко, коментуючи сьогоднішні страйки педагогів у різних регіонах України.

“Прикро, що найпочесніша професія на землі є нині не шанованою. Зарплата вчителів практично не росте з 2008 року. Це вимога МВФ. У 2005-2007 роках зарплати педагогів виросли майже утричі. Нині цей процес неправомірно зупинено. Такого не може бути. Ціни за цей час виросли майже наполовину. Людям ні за що жити!” – зазначає С. Ніколаєнко.

Екс-міністр освіти наголошує, що Президенту, уряду і парламенту слід за підсумками першого кварталу переглянути зарплату педагогів. На його думку, середня зарплата в школі мусить бути 3-4 тисячі гривень на місяць, у вузі 5-7 тисяч.

“Де брати кошти? Хай поділяться 21 український доларовий міліардер. Слід ввести в діло ст. 57 Закону «Про освіту», ввести податки на багатство, природні монополії, зменшити витрати на правоохоронні органи, утримання влади”, – резюмував С. Ніколаєнко.